Economia: Bangladesh, Pakistan e Filippine i primi tre Paesi beneficiari delle rimesse dei migranti dall’Italia

Roma, 20 febbraio 2023 – Nel terzo trimestre del 2022 le rimesse inviate all’estero dall’Italia sono aumentate del 3,5 per cento in valore rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’aggiornamento dei dati pubblicati avviene trimestralmente dalla Banca d’Italia: dal 2016 i dati sono disponibili su base trimestrale con disaggregazione per paese estero ricevente e su base annuale con l’ulteriore informazione della provincia italiana di invio.

Gli incrementi più consistenti si sono registrati nei flussi verso i paesi dell’Asia (+7,7 per cento) e, in misura minore, in quelli relativi al Nord Africa e Vicino Oriente (+4,7 per cento) e all’Africa sub-sahariana (+4,3 per cento).

Sono invece diminuite le rimesse verso i paesi europei, soprattutto quelli appartenenti all’Unione europea (-6,6 per cento). Sulla base dei quattro trimestri terminanti in settembre 2022 i primi tre paesi beneficiari delle rimesse dall’Italia si confermano Bangladesh, Pakistan e Filippine, che hanno ricevuto rispettivamente il 14,2, l’8,7 e il 7,4 per cento dei flussi in uscita.

Tavola 1: Le rimesse verso l’estero dell’Italia

(milioni di euro, variazioni percentuali, punti percentuali)

Tavola 2: Quote dei primi dieci paesi di destinazione delle rimesse dall’Italia

(media di quattro trimestri; quote percentuali)

APPROFONDIMENTI: Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia