Emergenza accoglienza a Treviso: chiesto un piano urgente dopo la morte di un migrante di 32 anni

Roma, 5 dicembre 2023 – Dopo la tragica morte di Mandeep Singh, un giovane migrante indiano di 32 anni accampato nel parcheggio dell’area Appiani a Treviso, il Senatore Andrea Martella del Partito Democratico del Veneto ha sollecitato il Governo a intervenire con urgenza per affrontare la situazione di emergenza in cui versano i migranti. Nell’interrogazione a risposta orale presentata ai ministri dell’Interno, degli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Martella ha chiesto l’attivazione di un protocollo tra enti locali, istituzioni e associazioni sociali.

Migranti, Martella: “Promuovere tempestivamente percorsi di accoglienza e integrazione”

Il parcheggio dell’area Appiani a Treviso è diventato un luogo di accampamento per migranti in attesa di essere inclusi nei percorsi di accoglienza. E la morte di Mandeep Singh ha evidenziato la gravità della situazione e l’urgente necessità di trovare risposte immediate. Inoltre, il Senatore Martella ha sottolineato che l’area è diventata un dormitorio all’aperto per coloro che non possono accedere ai percorsi di accoglienza regolari. La proposta del Senatore Martella, quindi, si basa sull‘implementazione del cosiddetto “Housing First“, un progetto che dovrebbe aiutare le persone in condizioni di grave deprivazione e senza fissa dimora. Il PNRR prevede già un piano in tal senso, ma Martella sottolinea che è necessario attivarlo tempestivamente per affrontare le condizioni disumane in cui vivono i migranti.

Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, poi, ha avanzato l’ipotesi di un possibile racket legato all’occupazione del parcheggio interrato dell’area Appiani. Ogni volta che viene effettuato uno sgombero, infatti, l’area viene nuovamente occupata, spesso da stranieri che non possono accedere all’accoglienza regolare. Per questo Conte ha invitato la magistratura di Treviso a fare luce sul caso.

