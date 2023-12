Decreto flussi 2023. Click day del 2 e 4 dicembre: 320mila le istanze presentate

in

Roma, 6 dicembre 2023 – Il 2 e il 4 dicembre 2023 hanno preso avvio i primi due click day previsti dal Decreto Flussi 2023, le cui procedure riguardano, complessivamente, 52.770 quote di ingresso.

Il 2 dicembre, nei primi 4 minuti dall’avvio, risultavano trasmesse, per il lavoro subordinato non stagionale, 50.576 istanze rispetto alle 39.030 quote previste. Al momento il numero di domande inoltrate è di 242.826.

Il 4 dicembre, nei primi 4 minuti, risultavano trasmesse, per l’assistenza familiare, 11.363 domande rispetto alle 9.500 quote previste. Il numero di istanze presentate al momento è di 76.711.

Le restanti 4240 quote, delle complessive 52.770, hanno riguardato la conversione dei permessi di soggiorno e l’ingresso dei lavoratori italiani residenti in Venezuela.

Le istanze sono state tutte regolarmente acquisite dalla piattaforma telematica del Viminale, che ha sempre mantenuto la sua regolare operatività pur a fronte di elevati e contestuali picchi di accesso che in alcuni limitati casi hanno generato tempi di attesa più lunghi per il completamento della procedura.

Si sta già procedendo a distribuire telematicamente, per ambito provinciale, le domande presentate a ciascuno Sportello Unico per l’Immigrazione. Le istanze verranno istruite nel rispetto dell’ordine cronologico e nel limite delle quote.