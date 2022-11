Emilia Romagna, approvato il nuovo Piano triennale per l’integrazione dei cittadini stranieri

Roma, 30 novembre 2022 – Il 26 ottobre 2022 è stato approvato dall’Assemblea legislativa il “Programma 2022-2024 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri – Emilia-Romagna Plurale, Equa, Inclusiva” presentato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo documento individua 5 aree tematiche trasversali: comunità e prossimità, equità tra i generi e le generazioni, promozione dell’autonomia, delle capacità e delle abilità, mobilità e flussi emergenziali, semplificazione e accesso digitali a servizi e prestazioni. Particolare attenzione viene posta inoltre all’autonomia e all’emancipazione delle donne straniere.

Alle 5 aree trasversali sono affiancate 17 schede su temi specifici: accoglienza alla cooperazione internazionale, lotta allo sfruttamento e alle discriminazioni al contrasto alla violenza di genere, politiche abitative allo sport, politiche sanitarie, per i giovani, per la scuola e la cittadinanza e altro ancora.

Le schede consentono un’analisi di contesto specifica, precisano le questioni più urgenti da affrontare, suggeriscono tipologie di azione, individuano i target dei beneficiari, evidenziano quali sinergie o alleanze vanno predisposte per migliorare l’efficacia degli interventi, individuano potenziali fonti di finanziamento per garantirne la sostenibilità.

Il nuovo programma triennale, accoglie i principi di base comuni della politiche di integrazione dei cittadini immigrati della Unione Europea in coerenza con le indicazioni per il Piano per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 della Commissione Europea; inoltre intende promuovere e consolidare la cooperazione interistituzionale con i livelli nazionali a partire dalla collaborazione multi-livello con vari Ministeri tra i quali il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali in particolare in riferimento agli obiettivi indicati dalla “Programmazione integrata pluriennale in tema di lavoro, integrazione e inclusione 2021-2027” della D.G. Immigrazione e Politiche di Integrazione.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali