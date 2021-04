Europa. Letta: “Urge impegno concreto per gestire il fenomeno dell’immigrazione”

Roma, 26 aprile 2021 – “Non è possibile che Europa e Stati Membri imparino da tutte le crisi tranne che da quella sull’accoglienza dei migranti. Otto anni dopo Lampedusa è sempre tragedia e impotenza. Come si è fatto con #NextGenerationEu così si faccia #NextGenerationMigration”.

Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, postando l’editoriale scritto su ‘Avvenire’ sul tema dei migranti.

“Siamo davvero così assuefatti alla morte collettiva da non riuscire a trasformare il senso di impotenza in un impegno concreto per gestire questo fenomeno? – domanda Letta -. L’ennesimo naufragio semplicemente impone all’Europa di scrivere la parola fine alle stragi in mare. È un dovere storico”.