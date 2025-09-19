in Attualità, Speciale Decreto Flussi

Flussi 2026-2028: via libera delle Camere al nuovo DPCM

Roma, 19 settembre 2025 – Arriva il parere favorevole delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato sullo schema di DPCM che definisce la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2026-2028.

Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 giugno, prevede quasi 500 mila ingressi complessivi per lavoro subordinato non stagionale, stagionale e lavoro autonomo.

Dopo il via libera, con osservazioni, della Conferenza Unificata del 30 luglio e quello della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 10 settembre, il sì di Montecitorio – arrivato ieri – rappresentava l’ultimo passaggio necessario prima dell’approvazione definitiva da parte del governo.

Con questo nuovo piano triennale, l’Italia punta a programmare in maniera più stabile i flussi migratori per motivi di lavoro, cercando di rispondere alle esigenze del mercato occupazionale e di garantire canali regolari di ingresso.

