Flussi 2026: precompilazione fino al 7 dicembre, ultimi giorni per datori di lavoro e professionisti

Roma, 2 dicembre 2025 – Conto alla rovescia per la precompilazione delle domande di nulla osta nell’ambito dei flussi 2026. Mancano ormai pochi giorni per permettere a datori di lavoro, organizzazioni datoriali e professionisti abilitati di predisporre le richieste in vista dei prossimi click day, quando l’invio sarà ufficialmente possibile.

Secondo quanto stabilito dalla circolare congiunta, la precompilazione dei moduli sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, all’interno della sezione Sportello Unico per l’Immigrazione, rimane attiva fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.

Per accedere è indispensabile un’identità digitale (SPID o CIE) e un indirizzo PEC registrato negli archivi INI-PEC o INAD, a seconda della tipologia di soggetto che presenta l’istanza.

I modelli da utilizzare per predisporre le domande sono quattro, ciascuno corrispondente a una specifica tipologia di ingresso:

C-Stag agricolo – richiesta di nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato stagionale agricolo ;

– richiesta di nulla osta/comunicazione per ; C-Stag turistico – richiesta di nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato stagionale turistico ;

– richiesta di nulla osta/comunicazione per ; B2020 – nulla osta/comunicazione per lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal D.P.C.M. Flussi ;

– nulla osta/comunicazione per nei settori previsti dal ; A-bis in quota – richiesta di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare.

Durante la fase di precompilazione, è possibile anche caricare gli allegati, che devono essere completi e correttamente formati. La circolare ricorda che i documenti relativi alla sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

Una volta completata questa fase, il sistema prevede una riapertura dal 9 al 13 dicembre 2025. In questi cinque giorni non sarà possibile creare nuove domande, ma esclusivamente modificare o aggiornare quelle già precompilate e salvarle nuovamente.

Il momento decisivo arriverà a gennaio e febbraio 2026, quando – in base ai diversi canali di ingresso – le domande precompilate nello stato “da inviare” potranno essere trasmesse nei rispettivi click day:

12 gennaio 2026 , ore 9:00 – ingressi per lavoro subordinato stagionale agricolo (modello C-stag agricolo);

, ore 9:00 – ingressi per (modello C-stag agricolo); 9 febbraio 2026 , ore 9:00 – ingressi per lavoro subordinato stagionale turistico (modello C-stag turistico);

, ore 9:00 – ingressi per (modello C-stag turistico); 16 febbraio 2026 , ore 9:00 – ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);

, ore 9:00 – ingressi per (modello B2020); 18 febbraio 2026, ore 9:00 – ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).

Si tratta dei passaggi cruciali per accedere alle quote previste nel Decreto Flussi 2026, che continuerà a rappresentare uno strumento essenziale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in numerosi settori dell’economia italiana.