Fondo Monetario Internazionale: “I Paesi che hanno lo Ius Soli sono più sviluppati”

in



Roma, 13 agosto 2021 – “I Paesi dove vige un regime di ius soli tendono a essere più sviluppati di quelli che hanno altre regole, l’inclusione facilitata da opportune leggi di cittadinanza è un motore di crescita economica e un fattore per spiegare perché alcuni Paesi sono più ricchi di altri”.

Questo, in sintesi, è quanto emerge da un recente rapporto a cura del Fondo Monetario Nazionale.

“Distinguendo in modo netto i cittadini di un Paese da tutti gli altri – si legge nel rapporto – la legge crea degli ‘in’ e degli ‘out’ con forti tensioni sociali. Viceversa le norme dovrebbero facilitare l’integrazione predisponendo un semplice e trasparente percorso per la cittadinanza che crei un terreno di uguali opportunità per i nuovi arrivati”.

LEGGI IL RAPPORTO COMPLETO