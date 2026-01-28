Formazione e lavoro: un nuovo corso sull’apprendistato per minori stranieri e fuori famiglia

Roma, 28 gennaio 2026 – È disponibile sulla piattaforma di Digital Learning di Sviluppo Lavoro Italia il nuovo corso dedicato all’“Apprendistato di I e III livello”, un’opportunità formativa pensata per rafforzare le competenze di chi opera quotidianamente con i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e con i minorenni fuori famiglia.

Il corso nasce all’interno del percorso di attuazione del Protocollo per sostenere l’inclusione e l’accompagnamento al lavoro dei MSNA e dei minori fuori famiglia attraverso l’implementazione di percorsi duali di istruzione e formazione. L’obiettivo è chiaro: diffondere una conoscenza più solida e consapevole dell’apprendistato duale di primo e terzo livello, una modalità ancora poco conosciuta ma strategica per permettere ai giovani di conseguire un titolo di studio integrando formazione e lavoro.

Attraverso un quadro di riferimento completo, il percorso formativo illustra il funzionamento dell’apprendistato di I e III livello, le sue caratteristiche principali e le opportunità che offre sia ai ragazzi sia agli operatori, educatori, formatori e professionisti coinvolti nei processi di orientamento, inclusione e inserimento lavorativo. L’approccio è pensato per essere concreto e accessibile, con l’obiettivo di rendere questo strumento realmente utilizzabile nei contesti educativi e sociali.

La fruizione del corso avviene interamente in modalità asincrona, consentendo a ciascun partecipante di organizzare lo studio secondo i propri tempi e le proprie esigenze. Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online accessibile tramite il link indicato: una volta inviata la richiesta, verranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma.

In un contesto in cui l’inclusione lavorativa dei minori più vulnerabili rappresenta una sfida centrale per il sistema educativo e sociale, questo corso si propone come uno strumento utile e concreto per trasformare l’apprendistato duale in una leva reale di autonomia, integrazione e futuro.



Per l’iscrizione al corso apri il link.