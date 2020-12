Fratelli d’Italia: “Stiamo subendo un’invasione di immigrati economici e sociali”

in

Roma, 3 dicembre 2020 – La deputata Laura Boldrini “finisca di polemizzare ingiustamente e strumentalmente la leader di Fratelli d’Italia, che da sempre tutela a gran voce e a testa alta gli interessi degli italiani, i quali stanno subendo un’autentica invasione di immigrati economici e sociali con la complicità del Governo Pd-M5s”.

Lo ha dichiarato, in una nota, il questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli.

“La posizione di Fd’I e dell’onorevole Meloni è molto chiara nelle sue motivazioni: non si possono far entrare surrettiziamente in Italia decine di migliaia di migranti senza alcun titolo paventando presunti pericoli nei loro Paesi di origine”.