Frontex: “Prevedibile ondata graduale di profughi dall’Afghanistan in Europa”

in

Roma, 2 settembre 2021 – “L’Afghanistan rappresenta un forte potenziale di migrazione irregolare”, sottolinea Fabrice Leggeri, direttore dell’agenzia Frontex, responsabile della protezione delle frontiere dell’Unione europea a Le Parisien. Il 16 agosto, in un discorso ai francesi, Emmanuel Macron ha avvertito: “la destabilizzazione dell’Afghanistan rischia anche di provocare flussi migratori irregolari verso l’Europa”.

Per il capo di Frontex, il rischio di un massiccio afflusso di clandestini è reale, “ma probabilmente non ci troveremo di fronte a un’ondata massiccia e improvvisa come è avvenuto nel 2015. Dovremmo piuttosto aspettarci un aumento graduale”.