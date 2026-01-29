Frontiere, rimpatri e lavoro: cosa prevede la nuova strategia europea sulla migrazione

Roma, 29 gennaio 2026 – Con la presentazione della prima strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione, la Commissione europea prova a chiudere definitivamente la stagione dell’emergenza permanente e ad aprire una fase di pianificazione strutturale. Non un semplice elenco di misure, ma una vera e propria bussola politica che guiderà l’Unione nei prossimi cinque anni, in un contesto globale segnato da instabilità geopolitiche, pressioni demografiche e crescenti competizioni per i talenti.

Il messaggio di fondo è chiaro: la migrazione non viene più trattata come un fenomeno da rincorrere, ma come una realtà da governare. Un governo che, nelle intenzioni della Commissione, deve essere insieme fermo ed equo, capace di garantire sicurezza e controllo senza rinunciare ai valori fondanti dell’Unione europea. Da qui il principio ribadito più volte nel documento: è l’Europa a decidere chi entra, a quali condizioni e attraverso quali percorsi.

Dalla gestione delle crisi a una strategia strutturale

Negli ultimi anni l’Unione ha investito molto nel rafforzamento delle frontiere esterne, nella cooperazione con i paesi terzi e nell’adozione del Patto su migrazione e asilo. Secondo la Commissione, questi interventi hanno contribuito a una riduzione costante della migrazione irregolare e a una gestione più ordinata dei flussi. La nuova strategia parte proprio da qui, consolidando quanto già avviato e trasformandolo in una visione di medio periodo.

L’obiettivo non è solo ridurre gli ingressi irregolari, ma spezzare il modello di business delle reti criminali, proteggere chi fugge da guerre e persecuzioni e, allo stesso tempo, rendere l’Europa più attrattiva per lavoratori e talenti di cui le economie europee avranno sempre più bisogno.

La diplomazia migratoria come leva geopolitica

Uno dei pilastri della strategia è il rafforzamento della diplomazia migratoria. La Commissione parla esplicitamente di un approccio più assertivo, che utilizzi in modo coordinato strumenti diversi: politica dei visti, commercio, cooperazione allo sviluppo e sostegno finanziario. L’idea è quella di costruire partenariati globali realmente reciprocamente vantaggiosi, fondati sul rispetto dei diritti ma anche su responsabilità condivise.

In questo quadro rientra l’approccio “lungo l’intero percorso migratorio”, che mira a sostenere i paesi di origine e di transito nel creare sistemi di asilo più resilienti e umani, offrendo protezione più vicina ai luoghi di partenza. I centri polifunzionali lungo le rotte migratorie vengono indicati come strumenti innovativi per gestire i flussi in cooperazione con i partner internazionali. Parallelamente, la Commissione intende intensificare la lotta al traffico di migranti, anche attraverso nuovi strumenti per monitorare i flussi finanziari illeciti e un rafforzamento dei regimi sanzionatori.

Frontiere più forti per difendere Schengen

Il controllo delle frontiere resta un elemento centrale della politica migratoria europea. La strategia punta a realizzare il sistema digitale di gestione delle frontiere più avanzato al mondo, con l’introduzione del sistema di ingressi e uscite e il lancio del nuovo sistema europeo di autorizzazione ai viaggi. A partire da giugno, tutti gli arrivi irregolari dovranno essere sottoposti alle procedure di frontiera previste dal Patto, segnando un passaggio operativo decisivo.

In questo contesto, il ruolo di Frontex viene ulteriormente rafforzato, con la prospettiva di una revisione del suo regolamento per adattarne mandato e strumenti alle nuove esigenze di sicurezza e gestione dei flussi.

Un sistema di asilo che regga nel tempo

Il Patto su migrazione e asilo viene descritto come il fondamento dell’intera architettura europea. La sfida ora non è più negoziarlo, ma attuarlo pienamente. La Commissione prevede un supporto diretto agli Stati membri attraverso squadre dedicate per paese e nuovi finanziamenti, con l’obiettivo di rendere le procedure più rapide, prevenire gli abusi e ridurre i movimenti secondari non autorizzati.

Accanto a questo, viene riaffermato il principio di solidarietà, con meccanismi pensati per sostenere gli Stati maggiormente sotto pressione. Allo stesso tempo, la strategia lascia aperta la porta a futuri adattamenti, come la revisione del concetto di paese terzo sicuro o la definizione di un elenco europeo di paesi di origine sicuri.

Rimpatri: il nodo della credibilità

Uno dei passaggi più delicati riguarda il rimpatrio. Oggi solo circa una persona su quattro, tra quelle a cui è stato ordinato di lasciare l’Unione, viene effettivamente rimpatriata. Per la Commissione, questa è una delle principali criticità del sistema, perché ne mina la credibilità complessiva.

La risposta proposta è la costruzione di un vero sistema europeo comune per il rimpatrio, basato su norme più efficienti, procedure digitalizzate e nuovi strumenti come i poli di rimpatrio. Centrale resta anche il tema della riammissione da parte dei paesi terzi, che la Commissione intende rafforzare utilizzando in modo più incisivo l’insieme delle leve politiche e diplomatiche a disposizione dell’UE.

Attrarre talenti in un’Europa che invecchia

Accanto al controllo, la strategia dedica ampio spazio alla mobilità legale. Le carenze di manodopera e competenze, aggravate dal declino demografico, rappresentano una sfida strutturale per l’economia europea. L’Unione punta quindi a diventare uno dei poli più attrattivi nella competizione globale per i talenti.

Questo significa rafforzare e ampliare i partenariati per la mobilità dei lavoratori, semplificare le procedure di ingresso, migliorare il riconoscimento delle qualifiche e combattere con maggiore efficacia lo sfruttamento e il lavoro irregolare. L’integrazione nei paesi ospitanti viene indicata come un elemento essenziale per la riuscita di queste politiche.

Digitale e intelligenza artificiale come nuovi strumenti di governo

Un elemento innovativo della strategia è il pieno utilizzo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale nella gestione dell’asilo e della migrazione. La Commissione annuncia l’istituzione di un forum europeo sull’IA nella migrazione, con l’obiettivo di fornire agli Stati membri strumenti più moderni, sicuri ed efficienti per migliorare la qualità e la tempestività delle decisioni, rafforzando al contempo la sicurezza e i servizi per le persone coinvolte.

Risorse, diritti e responsabilità

A sostenere l’attuazione della strategia ci sarà un imponente investimento finanziario nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. La Commissione propone di destinare almeno 81 miliardi di euro alle politiche di affari interni e di rafforzare lo strumento Europa globale per rendere più strategici i partenariati internazionali, anche in materia migratoria. Le agenzie dell’UE avranno un ruolo operativo sempre più centrale nel supporto agli Stati membri.

Il documento si chiude con una riaffermazione netta: tutte le azioni previste sono radicate nel rispetto dei diritti fondamentali, della Carta dell’UE e degli obblighi internazionali. Un richiamo che non è solo formale, ma che serve a tenere insieme controllo e tutela, sicurezza e dignità umana.

In definitiva, la strategia quinquennale segna un tentativo ambizioso di trasformare la migrazione da terreno di scontro politico a politica pubblica strutturata. Resta ora la sfida più complessa: tradurre questa visione in scelte coerenti, condivise e realmente operative nei prossimi cinque anni.