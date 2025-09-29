Giubileo dei Migranti 2025: due giornate a Roma di incontro e condivisione

Roma, 29 settembre 2025 – Il 4 e 5 ottobre 2025 la Capitale ospiterà il Giubileo dei Migranti, un grande appuntamento inserito all’interno del Giubileo della Speranza 2025. Saranno due giornate speciali dedicate al dialogo, alla preghiera e alla condivisione con rifugiati e richiedenti asilo, insieme a volontari, operatori e sostenitori della causa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare Roma in uno spazio di accoglienza e fraternità, offrendo momenti di incontro tra diverse culture e comunità. Il programma completo dell’evento, ricco di appuntamenti spirituali e di confronto, è disponibile online al link ufficiale: Giubileo dei Migranti – Programma e dettagli.

Per favorire la più ampia partecipazione, le iscrizioni sono state prorogate fino al 15 settembre 2025. Chi desidera aderire può:

Registrarsi sul portale ufficiale del Giubileo: register.iubilaeum2025.va

sul portale ufficiale del Giubileo: register.iubilaeum2025.va Iscriversi all’evento cliccando su “Partecipa all’evento”: iubilaeum2025.va

cliccando su “Partecipa all’evento”: iubilaeum2025.va Consultare le FAQ e le istruzioni dettagliate disponibili a questo link: iubilaeum2025.va/faq

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email ufficiale: info2@iubilaeum2025.va.

Il Giubileo dei Migranti 2025 rappresenta così un momento unico per riscoprire i valori di solidarietà, speranza e unità che caratterizzano l’Anno Santo.