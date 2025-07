Humanity One a Bari: salvati 45 migranti, 48 ore senza cibo né acqua

Roma, 21 luglio 2025 -È approdata questa mattina nel porto di Bari la nave Humanity One, battente bandiera tedesca e gestita dalla ONG SOS Humanity, con a bordo 45 migranti, tutti uomini originari del Bangladesh, tra cui un minore non accompagnato.

Il gruppo è stato soccorso il 18 luglio scorso al largo delle acque maltesi, mentre viaggiava a bordo di una fragile imbarcazione in vetroresina, sovraffollata e inadatta alla navigazione. Secondo le fonti della ONG, i migranti versavano in condizioni critiche, in quanto da almeno 48 ore non avevano accesso né a cibo né ad acqua potabile.

«Quando li abbiamo trovati – raccontano i responsabili di SOS Humanity – erano molto provati, ma la maggior parte si è ripresa bene grazie all’assistenza ricevuta a bordo».

La ONG ha inoltre sottolineato che tutti i migranti soccorsi hanno lasciato il proprio Paese a causa della crisi climatica, in particolare per le alluvioni, o a causa di una grave instabilità politica.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione la drammaticità delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, dove centinaia di persone affrontano ogni settimana viaggi estremamente pericolosi, spesso senza i mezzi minimi per la sopravvivenza.