Il Comune di Milano pronto ad aggiungere 200 posti per l’accoglienza dei rifugiati

Roma, 22 novembre 2021 – Il Comune di Milano è pronto ad ampliare la rete di accoglienza diffusa per i rifugiati titolari di protezione internazionale e per far fronte all’esigenza di integrazione dei profughi afghani arrivati nel nostro Paese dopo il ritorno al potere dei talebani.

Con una delibera approvata dalla Giunta, l’Amministrazione ha aderito alla procedura di ampliamento dei posti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) avviata dal Ministero dell’Interno il 12 ottobre. Se l’iter andrà a buon fine, il Comune potrà rafforzare la rete di accoglienza diffusa di secondo livello con 200 posti in più che andranno ad aggiungersi ai 757 posti attualmente finanziati.

In caso di conclusione positiva dell’iter della domanda, l’Amministrazione, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, selezionerà i soggetti da incaricare.