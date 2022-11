Il messaggio del Papa: “I migranti vanno salvati, il Mediterraneo è un cimitero”

Roma, 7 novembre 2022 – “La vita va salvata in mare ed i migranti vanno accolti e integrati. Ma lo sforzo non può ricadere solo sulle spalle di alcuni Paesi come l’Italia”.

Queste le parole di Papa Francesco nel corso della ormai tradizionale conferenza stampa sull’aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein.

“Sui migranti il principio è quello che vanno accolti accompagnati, promossi e integrati. Se non si possono fare questi passi non è positivo. Ogni governo della Ue deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere – ha sottolineato Francesco. Al momento sono quattro i Paesi che li accolgono: Cipro, Grecia, Italia e Spagna”.

Facendo riferimento al blocco dei porti, il Papa ha poi aggiunto che “la vita va salvata in mare. E il Mediterraneo è un cimitero”. Per quanto riguarda, invece, la politica a livello continentale, Francesco ha detto che questa “va concordata tra i Paesi, e l’Unione europea deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto. Non può lasciare a Cipro, Grecia Italia e Spagna l’accoglienza di tutti i migranti che arrivano sulle spiagge”.