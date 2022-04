Dal 2016 mai così tanti immigrati illegali in Europa come adesso, e la causa non è l’Ucraina

Roma, 19 aprile 2022 – L’immigrazione in Europa sta raggiungendo numeri altissimi, quasi come quelli del 2016. A sottolinearlo è l’ultimo report di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e analizzano il primo trimestre del 2022. Questi mesi, infatti, sono stati caratterizzati da un incremento notevole degli attraversamenti illegali alle frontiere. Ma la causa non è da cercare nella guerra in Ucraina.

Immigrazione, dal 2016 mai numeri così alti

I profughi in arrivo dal Paese invaso dalla Russia, infatti, non rientrano nel conteggio degli illegali, poiché attraversano le frontiere attraverso i valichi. In generale, il report segnala che tra gennaio e marzo 2022 sono stati oltre 40mila gli attraversamenti, il 57% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel mese di marzo sono arrivati 11.700 migranti irregolari dalle frontiere esterne dell’Unione, in crescita del 29% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In questa situazione la rotta dei Balcani è tornata una delle più scelte: il 115% nel primo trimestre, 18.300 attraversamenti dall’inizio dell’anno a marzo. In particolare, si parla di afghani e siriani. Anche nel Mediterraneo orientale l’immigrazione è cresciuta: più 132% rispetto all’anno scorso tra gennaio e marzo. La pressione si concentra soprattutto sull’isola di Cipro, e i profughi arrivano soprattutto da Congo e Nigeria.

Anche la rotta nel Mediterraneo occidentale è aumentata, segnando un più 70% (5.850 persone tra gennaio e marzo). In questo caso le principali nazionalità rilevate sono marocchine e guineane. Lo stesso vale per gli ingressi nel Regno Unito attraverso il Canale della Manica: più 190% rispetto a un anno fa, con 8.900 attraversamenti. La via centrale, ovvero quella che riguarda l’Italia, invece, è calata del 17% rispetto allo scorso anno, con 6.202 attraversamenti in totale. Infine, il maggior incremento tra le rotte dei migranti lo segnala il confine di terra orientale: più 714%. In questo caso a fare la differenza sono anche i cittadini ucraini, i quali hanno cercato di attraversare illegalmente la frontiera nonostante i valichi. Parliamo di numeri assoluti comunque contenuti, nonostante l’aumento: 950 attraversamenti tra gennaio e marzo.

