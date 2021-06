Roma, 23 giugno 2021 – “Il fenomeno migratorio è mondiale e imponente e va affrontato in maniera globale, in modo necessariamente integrato. Le sfide imponenti vanno affrontate in maniera collaborativa nella comunità internazionale e, per quanto ci riguarda, innanzitutto in quell’oasi di pace e diritti che è l’Unione europea”.

Lo ha detto il Presidente Sergio Mattarella all’inaugurazione del nuovo campus del Politecnico di Milano.