Immigrazione, Meloni dopo il Consiglio europeo: “Confermato il cambio di passo”

in

Roma, 24 marzo 2023 – A termine del Consiglio europeo, la Premier Giorgia Meloni ha sottolineato che il tema dell’immigrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell’UE. Non solo: si è detta anche soddisfatta delle conclusioni raggiunte. Secondo lei, infatti, c’è un vero e proprio sviluppo sulla questione, e questo dimostra che l’impegno non era solo uno slogan, ma è concreto.

Immigrazione, Meloni: “Soddisfatta del Consiglio europeo”

“C’è un lavoro che va in continuità che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente di un’iniziativa singola. Sulla materia migratoria avete visto il richiamo nelle conclusioni, che dimostra non solo il cambio di passo che abbiamo impresso nello scorso Consiglio europeo. Ma anche il fatto che oggi l’immigrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell’Ue, con il passaggio che viene richiamato all’implementazione degli obiettivi che abbiamo deciso nell’ultima riunione e una verifica dell’implementazione del prossimo Consiglio europeo di giugno”, ha infatti sottolineato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia