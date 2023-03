Immigrazione, Meloni: “Mi aspetto passi avanti al Consiglio europeo”

Roma, 23 marzo 2023 – Al Consiglio europeo di Bruxelles, la Premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per la bozza di conclusioni che chiede alla Commissione di procedere spedita sulla questione immigrazione. La leader del governo italiano ha ribadito, ancora una volta, come il tema della migrazione sia diventato centrale nell’agenda europea. Un fatto, a detta sua, impensabile fino a qualche mese fa. Inoltre, Meloni ha evidenziato che il Consiglio europeo sta seguendo passo dopo passo la questione migratoria, il che rappresenta un segnale positivo e una buona notizia per l’Italia e per l’Europa.

“Mi aspetto passi avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita. Direi che possiamo confermare il fatto che il tema della migrazione è considerato oggi centrale, se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo, passo dal Consiglio. Mi sembra un’ottima notizia”, ha infatti dichiarato arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles Giorgia Meloni.

Tra l’altro, questa sera si preannuncia un bilaterale tra il presidente del Consiglio italiano e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Un incontro in cui si potrebbe discutere di questioni relative alla migrazione, ma non solo. Sicuramente, però, l’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire il dialogo tra i due Paesi. Per riappacificare i rapporti diplomatici e per individuare soluzioni comuni per gestire il flusso migratorio. “Al di là di qualche divergenza sui porti, italiani e francesi la pensano allo stesso modo su tutta la materia, basta mettersi d’accordo”, hanno infatti sottolineato i diplomatici italiani.

