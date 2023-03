Migranti, Elly Schleien: “Il governo pone le domande sbagliate all’Ue”

in

Roma, 23 marzo 2023 – La neosegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta di nuovo sul tema migranti. Questa volta lo ha fatto a margine del pre-vertice dei Socialisti europei a Bruxelles. “Io dico al governo italiano, che celebra la grande attenzione che ottiene sulla questione immigrazione, e lo dico in questa sede, che quella non è la strada giusta. E non lo è perchè fa le domande sbagliate all’Unione europea“, ha dichiarato Schlein.

Migranti, Schlein: “Il governo sbaglia le domande all’Ue”

“Il governo dovrebbe chiedere una maggiore condivisione delle responsabilità sull’accoglienza, superando il regolamento di Dublino e ottenendo una missione europea di ricerca e soccorso in mare. Perché dove non arrivano purtroppo le motovedette della Guardia Costiera e le Ong, vediamo ancora tragedie di migranti”, ha inoltre sottolineato la segretaria del Partito Democratico. “All’ordine del giorno” del pre-vertice socialista, “ci sono le priorità di questo Consiglio europeo. A partire dal proseguire nel supporto convinto all’Ucraina contro l’invasione criminale da parte della Russia”, ha aggiunto infine Schlein.

Questo evento sarà il suo primo nelle vesti di segretaria del Partito Democratico. Lì incontrerà il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. E la premier finlandese Sanna Marin, oltre al commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni. Tra le altre cose, si discuterà anche di stop ai motori a scoppio dal 2035 di fronte al vicepresidente esecutivo della Commissione europea Frans Timmermans.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia