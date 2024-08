Imprenditoria giovanile in Trentino: l’incidenza delle aziende straniere e il calo delle imprese under 35

Roma, 20 agosto 2024 – Al 30 giugno 2024, la provincia di Trento presenta un quadro interessante e complesso riguardo l’imprenditoria giovanile. Secondo i dati forniti dalla Camera di Commercio di Trento, si osserva un’incidenza particolarmente elevata di giovani imprenditori tra coloro che gestiscono iniziative economiche nel territorio, soprattutto tra quelli di origine straniera.

Le imprese con titolari nati all’estero rappresentano, infatti, il 14,2% del totale delle imprese giovanili attive, una percentuale significativamente più alta rispetto all’8,3% che queste aziende occupano nel complesso delle imprese operanti in provincia. Questo dato evidenzia il ruolo crescente e dinamico degli imprenditori stranieri nel tessuto economico locale, soprattutto tra i giovani.

In termini generali, le imprese giovanili attive nella provincia di Trento erano 4.379 al termine del primo semestre del 2024. Tuttavia, si è registrato un leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 14 unità in meno, pari a una diminuzione dello 0,3%. Questo dato rappresenta un’inversione di tendenza rispetto al 2023, anno in cui il numero di imprese guidate da under 35 era in crescita rispetto ai dodici mesi precedenti.

Nonostante il lieve calo numerico, l’incidenza delle imprese giovanili sul totale delle aziende attive in provincia rimane stabile al 9,4%, confermando il dato dello scorso anno. Questo indice si pone sopra la media nazionale, che si attesta all’8,2%, e ben al di sopra della media del Nord Est, che è del 7,4%.

Questi numeri riflettono un panorama imprenditoriale in Trentino che, seppur con qualche segno di rallentamento, continua a vedere nei giovani una forza motrice importante per l’economia locale, con una partecipazione significativa da parte degli imprenditori di origine straniera. Tale dinamismo rappresenta una risorsa preziosa per lo sviluppo economico della provincia, suggerendo una necessità di politiche mirate a sostenere e incentivare ulteriormente l’intraprendenza delle nuove generazioni.