Integrazione e solidarietà a Casier: nasce il progetto di volontariato per il decoro urbano destinato ai migranti

Roma, 10 aprile 2024 – L’Amministrazione Comunale di Casier ha accolto con entusiasmo un nuovo accordo di collaborazione tra la Pro Loco Casier Dosson e Nova Facility srl, mirato a promuovere attività di utilità sociale presso l’ex Caserma Serena, trasformata oggi in un Centro di accoglienza straordinaria per migranti richiedenti asilo. Questo accordo, siglato a fine marzo, si propone di coinvolgere i migranti ospiti della struttura in iniziative di miglioramento del territorio comunale, con un focus particolare sulla pulizia e il decoro urbano, incluso il recupero dei rifiuti abbandonati lungo le strade locali.

Migranti, a Casier un accordo di collaborazione per l’inclusione sociale

Ferdinando Sartorato, Presidente della Pro Loco Casier Dosson, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere l’integrazione e la vicinanza tra la comunità locale e i migranti ospitati. “La nostra associazione si impegna a promuovere l’inclusione e la solidarietà, e questa collaborazione rappresenta un’opportunità preziosa per realizzare questi valori nella pratica quotidiana”, ha infatti dichiarato Sartorato. Anche Gianlorenzo Marinese, Presidente di Nova Facility, ha espresso gratitudine per il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Casier e ha sottolineato l’importanza di promuovere l’integrazione e lo scambio culturale tra le diverse comunità presenti nel territorio. “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una comunità più inclusiva e solidale“, ha sottolineato.

Anche il Sindaco Renzo Carraretto ha elogiato l’accordo come un esempio di collaborazione inter-istituzionale finalizzata a promuovere il bene comune e a favorire l’integrazione sociale. “Attività di volontariato come questa sono fondamentali per creare legami tra i residenti e i migranti, contribuendo a ridurre il rischio di isolamento sociale e discriminazione”, ha infatti affermato il Sindaco.

Con questo accordo, quindi, l’amministrazione Comunale si impegna a sostenere attivamente tutte le iniziative volte a favorire l’integrazione e il benessere della comunità locale. Confermando, di fatto, il suo impegno per un futuro di collaborazione e comprensione reciproca.

