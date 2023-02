Italia consegna a Libia motovedetta per controllare il flusso di migranti

in

Roma, 9 febbraio 2023 – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Italiano, Antonio Tajani, ha consegnato alle autorità libiche un’imbarcazione di classe 300 per contrastare i flussi migratori irregolari. Questa imbarcazione è la prima di una serie che contribuirà a rafforzare significativamente le capacità delle autorità libiche per salvare vite in mare e contrastare il traffico di migranti.

L’imbarcazione è inaffondabile, autoraddrizzante, misura 20 metri e pesa circa 33 tonnellate. Ha una velocità massima di 35 nodi e può ospitare fino a 200 naufraghi. La cerimonia è il risultato del Memorandum d’Intesa per la consegna di 5 unità navali alla Guardia Costiera libica, firmato lo scorso 28 gennaio.

Il memorandum si inserisce nel programma di supporto alla gestione integrata delle frontiere e dell’immigrazione finanziato dal Fondo della Commissione europea “Trust Fund Africa” con oltre 42 milioni di euro. La consegna aumenta il ruolo della Libia e la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo.

La Ministra degli Esteri libica, Najla El Mangoush, ha espresso il suo apprezzamento per la serietà del governo italiano nel rafforzare la collaborazione tra i due paesi e ha sottolineato la necessità di un percorso euro-libico per affrontare la migrazione.