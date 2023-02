La Germania: “Più sforzi per una ripartizione equa dei profughi ucraini tra i Paesi dell’Ue”

Roma, 13 febbraio 2023 – Il ministro dell’Interno tedesco, Nancy Faeser, ha fatto appello ai paesi europei per una migliore ripartizione dei rifugiati ucraini. Durante un’intervista con la Bild am Sonntag, Faeser ha sottolineato che altri paesi dell’UE possono fare di più per aiutare i paesi vicini all’Ucraina, che hanno già accolto un gran numero di civili in fuga dall’invasione russa.

Il ministro ha affermato che in caso di nuovi attacchi da parte della Russia e di nuove ondate di profughi in fuga, serve un maggiore coordinamento da parte dei paesi europei. “La Polonia ha già accolto oltre 1,5 milioni di rifugiati, la Spagna 160mila. Non può restare così”, ha dichiarato Faeser.

Il ministro tedesco ha chiesto una maggiore solidarietà da parte dei paesi europei per aiutare coloro che sono fuggiti dalla loro patria a causa della violenza. La distribuzione equa dei rifugiati aiuta a alleggerire la pressione sui paesi vicini all’Ucraina e a garantire che i rifugiati ricevano le cure e il supporto di cui hanno bisogno.