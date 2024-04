La Guardia costiera tunisina sventa 31 tentativi di migrazione irregolare al largo di Sfax

Roma, 4 aprile 2024 – La Guardia Costiera Tunisina ha riportato il successo di una serie di operazioni volte a contrastare la migrazione irregolare al largo di Sfax. Secondo quanto comunicato dalla Direzione della Guardia Nazionale di Tunisi tramite Facebook, le autorità hanno sventato ben 31 operazioni di migrazione irregolare, riuscendo a intercettare e soccorrere un totale di 1.335 persone provenienti dalle regioni subsahariane, che si trovavano a bordo di diverse imbarcazioni.

L’intervento delle autorità non si è limitato al soccorso dei migranti in difficoltà in mare. In un contesto strettamente connesso, gli agenti della Guardia Nazionale hanno proceduto all’arresto di otto individui, accusati di essere coinvolti a vario titolo nel traffico di esseri umani. Questi arresti sono avvenuti nella regione di Sfax, un’area particolarmente sensibile per le attività di traffico illegale. Come risultato dell’operazione, sono state sequestrate 14 barche in metallo, 23 motori marini e una quantità significativa di carburante, tutti elementi che presumibilmente venivano utilizzati per facilitare la migrazione illegale.

Ma le azioni delle forze dell’ordine non si sono limitate a Sfax. In un’altra operazione condotta a Jebeniana, sono state arrestate altre quattro persone, anch’esse accusate di coinvolgimento nel traffico di esseri umani, e sono state sequestrate due barche artigianali.

L’impegno delle autorità tunisine nel contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani è evidente da queste recenti operazioni. Questi risultati dimostrano la determinazione delle autorità a preservare la sicurezza e a combattere le attività criminali che mettono a rischio la vita e la dignità umana.

La migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo rimane una sfida significativa per la Tunisia e per l’intera comunità internazionale. Oltre ai rischi evidenti per la vita dei migranti stessi, questo fenomeno rappresenta anche un problema complesso che richiede una risposta coordinata a livello regionale e internazionale.