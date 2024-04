Festival Frontiere a Cosenza: quattro giorni di riflessione sui diritti umani e la gestione dell’asilo

Roma, 4 aprile 2024 – Nel contesto del sempre più acceso dibattito sulla gestione dell’asilo e della migrazione in Europa, la città di Cosenza si prepara ad ospitare il Festival Frontiere, un evento articolato in quattro giornate di riflessione e confronto su tematiche cruciali legate ai migranti, all’accoglienza e alla pace.

Migranti, a Cosenza dall’11 al 14 aprile si terrà il Festival delle Frontiere

L’iniziativa, promossa dalla Migrantes e sostenuta dalla Fondazione Migrantes e dall’Università della Calabria (Unical), si propone di analizzare le strategie del Patto Europeo sulle Migrazioni e l’Asilo, offrendo spunti di approfondimento e dibattito su come contrastare politiche migratorie basate su logiche emergenziali e securitarie. Il programma del Festival, poi, prevede una serie di appuntamenti, iniziando dal 11 aprile, con la tappa cosentina della road map per il diritto d’asilo e la libertà di movimento. Seguiranno tavole rotonde, focus group e sessioni plenarie, finalizzate a esaminare le implicazioni del nuovo Patto immigrazione e asilo dell’UE e a promuovere nuove forme di collaborazione e solidarietà verso i migranti.

Tra i temi centrali dell’evento ci saranno l’asilo, la pace, l’accoglienza e i diritti dei popoli, affrontati attraverso incontri, dibattiti e laboratori creativi che coinvolgeranno attivisti, giornalisti, ricercatori e rappresentanti istituzionali. Il Festival si concluderà il 14 aprile con una grande festa finale in piazza Carratelli, dedicata alla promozione della cooperazione internazionale per lo sviluppo e alla richiesta di destinare una quota del reddito nazionale lordo all’aiuto pubblico allo sviluppo. Questo evento sarà un’occasione unica per riflettere sulle sfide e le opportunità legate alla gestione dell’asilo e della migrazione, e per promuovere una cultura dell’accoglienza e della solidarietà nei confronti delle persone in cerca di protezione e dignità.

