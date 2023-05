La nave di Emergency ha sbarcato 35 migranti nel porto di Livorno

in

Roma, 3 maggio 2023 – La nave ‘Life Support’ di Emergency è attraccata stamani alle 6:50 nel porto di Livorno, sbarcando i 35 migranti soccorsi il 29 aprile nella zona SAR di Malta.

Tutti e 35 i migranti, come spiegato ieri dalla prefettura livornese, sono uomini e originari per lo più del Bangladesh, due sono palestinesi e uno è siriano: rimarranno tutti in Toscana e saranno redistribuiti nelle diverse province.

Ad attendere i migranti a terra c’erano il sindaco Luca Salvetti e un dispositivo coordinato dalla prefettura, la protezione civile comunale e regionale, la Croce Rossa, la polizia e l’ufficio immigrazione per i controlli con visite mediche e identificazione dei migranti, prima del successivo accompagnamento nelle varie sedi previste nelle varie province della Toscana. I 35 sono stati accompagnati alla Stazione Marittima dove è stato attrezzato il punto di prima accoglienza e di identificazione.

Questa è la terza volta che una nave di ONG arriva a Livorno per sbarcare migranti soccorsi in mare. Era già accaduto il 22 dicembre scorso con la stessa Life Support con 142 persone a bordo e il giorno dopo con la Sea Eye 4 che aveva soccorso 108 persone.