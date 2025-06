La Ocean Viking attracca a Carrara il 16 giugno con 70 migranti: è la terza volta in tre mesi

in

Roma, 14 giugno 2025 – Carrara si prepara ad accogliere nuovamente la Ocean Viking, la nave umanitaria gestita dalla ONG SOS Méditerranée, che lunedì 16 giugno attraccherà per la terza volta in poco più di tre mesi al porto di Marina di Carrara, con a bordo 70 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale.

Lo sbarco, come confermato dal Comune di Carrara, è previsto per le ore 9 alla banchina Taliercio. Dopo l’arrivo, i migranti saranno condotti presso il polo fieristico Imm-Carrarafiere, dove saranno effettuate le prime cure sanitarie e le operazioni di riconoscimento. Una volta completate le procedure, gli ospiti saranno trasferiti in strutture di accoglienza distribuite sul territorio.

L’approdo della Ocean Viking a Carrara rappresenta la sesta operazione complessiva dallo scorso gennaio 2023, confermando il ruolo crescente dello scalo apuano come punto di riferimento per gli sbarchi nel nord-ovest italiano. Con le 70 persone in arrivo lunedì, il numero complessivo di migranti sbarcati a Carrara da quando il porto è stato dichiarato “porto sicuro” salirà a 2.210.

L’evento rinnova l’impegno della città e delle sue istituzioni nella gestione solidale dei flussi migratori, in un contesto internazionale sempre più segnato dalle tensioni nel Mediterraneo centrale. Il coordinamento tra ONG, autorità locali e forze dell’ordine si conferma ancora una volta essenziale per garantire sicurezza, dignità e accoglienza alle persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà.