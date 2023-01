La Spezia. Fecero entrare illegalmente in Italia 252 migranti: 2 persone arrestate

Roma, 20 gennaio 2023 – La Guardia di Finanza di La Spezia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura nei confronti di due individui accusati di essere organizzatori e promotori di un’associazione a delinquere finalizzata a favorire illegalmente l’ingresso o la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari. Le indagini hanno portato all’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti dei due imputati nel gennaio dello scorso anno.

Il sodalizio criminale, di cui i due facevano parte, mediante fittizie assunzioni presso un’impresa spezzina di cantieristica navale, ha dato parvenza di legalità all’ingresso in Italia di 252 cittadini extracomunitari. Le false assunzioni costituivano la base legale per la richiesta di permessi di soggiorno e per l’accesso fraudolento a contributi economici o sussidi statali, come il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza.

I due imputati sono stati condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione e a una multa di 4.020.000 di euro. La Procura ha disposto la carcerazione per l’espiazione della pena di 3 anni 11 mesi e 28 giorni di reclusione, con la decurtazione di 6 mesi e 2 giorni di arresti domiciliari già scontati e il recupero della pena pecuniaria.