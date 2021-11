Lampedusa: soccorsi 296 migranti, alcuni erano in mare

in

Roma, 25 novembre 2021 – Tre motovedette della Guardia Costiera hanno soccorso 296 migranti a 14 miglia da Lampedusa. L’intervento di soccorso, in area di responsabilità SAR italiana, è avvenuto la notte scorsa con il supporto di un aereo ATR42 della Guardia Costiera.

I migranti, tra cui 14 donne e 8 minori, erano su un barcone in difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare e dell’eccessivo numero di persone presenti a bordo. L’intervento di soccorso è risultato particolarmente complesso anche per la presenza di migranti che già si trovavano in mare all’arrivo delle unità di soccorso.