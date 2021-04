Lavoro: in Italia un’impresa su dieci è guidata da immigrati

Roma, 6 aprile 2021 – In Italia una impresa su dieci è straniera. L’imprenditoria immigrata è una realtà che guida oltre 630mila aziende, di queste 3 su 4 sono individuali. In aumento sono in particolare gli imprenditori provenienti da Nigeria, Pakistan e Albania, mentre sono in calo più marcato quelli originari della Cina e del Marocco che, comunque, insieme alla Romania restano in termini assoluti la business community straniera più numerosa nel nostro Paese.

E’ quanto risulta dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio a dicembre 2020 che evidenzia una crescita del 2,9% rispetto ai dodici mesi precedenti.

Il commercio al dettaglio è l’attività in cui si cimenta un’impresa straniera su 4. Ma è nei settori della telecomunicazione e della confezione di articoli di abbigliamento che l’impreditoria immigrata raggiunge il peso più elevato sul totale delle imprese dei vari comparti (rispettivamente 32,8 e 32,5%). Quanto alla forma giuridica, quella individuale resta la più gettonata dagli stranieri: con più di 480mila imprese rappresenta il 15,4% del totale delle ditte individuali operanti in Italia. Mentre le società di capitali costiuiscono una parte residuale e superano di poco quota 100mila unità, seguite dalle società di persone (39mila).

Limitando il campo di osservazione alle sole imprese individuali – l’unica forma giuridica per la quale è possibile associare univocamente la nazionalità del titolare a quella dell’impresa -, i dati relativi ai dodici mesi tra dicembre di quest’anno e dicembre 2019 segnalano una visibile mobilità tra le comunità imprenditoriali dei principali paesi di origine dei titolari. In termini relativi, a muoversi più velocemente nella top-10 dei paesi è la Nigeria, i cui titolari sono cresciuti in un anno dell’8,6%. A seguire troviamo quelli nativi del Pakistan (+4,6%), dell’Albania (+4,3%). Sul fronte opposto appaiono in calo i rappresentanti delle due comunità più numerose: quella marocchina e quella cinese. Nei dodici mesi considerati la consistenza dell’imprenditoria proveniente dalla Cina è scesa dell’1,4% e quella proveniente dal Marocco si è ridotta dello 0,6%.

Toscana (14,4%), Liguria (14), Lazio e Lombardia (12,8) sono le regioni che hanno visto una maggiore penetrazione di imprese straniere nel proprio tessuto imprenditoriale. Ma in termini assoluti sono la Lombardia e il Lazio che svettano ai primi due posti in classifica per numero di imprese guidate da immigrati.

Regione Imprese di stranieri Totale imprese al 31/12/2020 % straniere sul totale Registrate al 31/12/2020 Saldo Anno 2020 Registrate al 31/12/2019 Saldo Anno 2019 ABRUZZO 14.641 303 14.387 241 148.373 9,9% BASILICATA 2.331 90 2.235 81 60.582 3,8% CALABRIA 14.949 143 14.803 -108 188.041 7,9% CAMPANIA 48.339 1.196 47.126 1.420 602.634 8,0% EMILIA ROMAGNA 55.999 1.521 54.501 1.593 449.361 12,5% FRIULI-VENEZIA GIULIA 12.610 344 12.244 197 101.220 12,5% LAZIO 84.324 2.729 82.147 2.736 657.968 12,8% LIGURIA 22.519 724 21.837 778 161.349 14,0% LOMBARDIA 121.606 3.491 118.484 4.122 949.399 12,8% MARCHE 16.476 299 16.250 226 166.661 9,9% MOLISE 2.250 54 2.221 44 35.167 6,4% PIEMONTE 46.373 1.838 44.785 1.637 426.314 10,9% PUGLIA 20.352 779 19.775 919 382.535 5,3% SARDEGNA 10.578 174 10.478 118 170.499 6,2% SICILIA 28.606 584 28.000 676 471.289 6,1% TOSCANA 59.161 1.494 57.843 1.533 410.209 14,4% TRENTINO – ALTO ADIGE 8.148 362 7.811 401 110.324 7,4% UMBRIA 9.059 280 8.785 389 94.202 9,6% VALLE D’AOSTA 713 41 717 17 12.212 5,8% VENETO 52.123 1.169 51.559 1.701 479.692 10,9% ITALIA 631.157 17.615 615.988 18.721 6.078.031 10,4%

(*) Per imprese di stranieri si intende l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite

Classe di Natura Giuridica Imprese registrate al 31/12/2020 Totale imprese Val. assoluto Val. % Val. assoluto % straniere sul totale SOCIETA’ DI CAPITALE 100.365 15,9% 1.791.853 5,6% SOCIETA’ DI PERSONE 39.006 6,2% 945.236 4,1% IMPRESE INDIVIDUALI 481.843 76,3% 3.131.611 15,4% COOPERATIVE 8.581 1,4% 139.176 6,2% CONSORZI 347 0,1% 21.850 1,6% ALTRE FORME 1.015 0,2% 48.305 2,1% Totale 631.157 100,0% 6.078.031 10,4%

Attività Totale imprese di stranieri Totale imprese % straniere sul totale G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d… 160.506 823.388 19,5% F 43 Lavori di costruzione specializzati 120.067 518.842 23,1% I 56 Attività dei servizi di ristorazione 48.749 397.700 12,3% G 46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d… 37.701 500.792 7,5% F 41 Costruzione di edifici 24.390 300.705 8,1% S 96 Altre attività di servizi per la persona 21.501 206.300 10,4% N 82 Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri se… 16.977 85.345 19,9% C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar… 16.942 52.066 32,5% A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c… 16.717 711.318 2,4% N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 15.991 79.581 20,1% G 45 Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di au… 14.468 173.682 8,3% H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 9.881 125.368 7,9% C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari … 7.763 105.149 7,4% L 68 Attivita’ immobiliari 6.746 294.979 2,3% C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 5.196 23.450 22,2% S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per… 4.619 39.234 11,8% M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 4.483 66.937 6,7% I 55 Alloggio 3.886 63.544 6,1% H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 3.608 33.700 10,7% J 61 Telecomunicazioni 3.271 9.971 32,8% M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional… 3.196 71.434 4,5% Altro 84.499 1.394.546 6,0% Totale 631.157 6.078.031 10,4%

Stato di nascita del titolare Imprese registrate al 31/12/2020 Imprese registrate al 31/12/2019 Variazione assoluta dic 2020 / dic 2019 Var. % dic 2020 / dic 2019 MAROCCO 63.813 64.173 -360 -0,6% ROMANIA 52.639 51.242 1.397 2,7% CINA 52.534 53.297 -763 -1,4% ALBANIA 34.730 33.294 1.436 4,3% BANGLADESH 31.048 30.682 366 1,2% EGITTO 20.266 19.642 624 3,2% PAKISTAN 19.095 18.263 832 4,6% SENEGAL 18.745 18.782 -37 -0,2% NIGERIA 17.489 16.097 1.392 8,6% TUNISIA 14.447 14.391 56 0,4% Totale 490.203 481.379 8.824 1,8%

Provincia Tasso di crescita Anno 2020 Saldo 31 dic 2020- 31 dic 2019 Registrate al 31 dic 2020 % straniere al 31 dic 2020 Provincia Tasso di crescita Anno 2020 Saldo 31 dic 2020- 31 dic 2019 Registrate al 31 dic 2020 % straniere al 31 dic 2020 TRAPANI 12,0% 296 2.767 5,8% VERBANO C.O. 2,8% 31 1.137 8,9% RIETI 8,9% 103 1.261 8,1% PERUGIA 2,8% 188 6.981 9,7% BRINDISI 8,1% 144 1.921 5,1% LUCCA 2,7% 123 4.606 10,8% TARANTO 6,1% 114 1.971 3,9% CREMONA 2,7% 94 3.532 12,2% VITERBO 6,0% 165 2.904 7,7% NAPOLI 2,7% 680 25.642 8,4% MATERA 5,8% 52 950 4,3% COMO 2,7% 132 4.988 10,4% AOSTA 5,7% 41 713 5,8% NOVARA 2,7% 90 3.397 11,6% BOLZANO 5,4% 232 4.480 7,5% FERRARA 2,6% 82 3.275 9,5% TORINO 4,8% 1.288 27.980 12,7% FROSINONE 2,5% 93 3.815 7,8% GROSSETO 4,8% 117 2.551 8,8% BARI 2,5% 129 5.260 3,6% TRIESTE 4,6% 127 2.875 17,8% SASSARI 2,4% 88 3.650 6,6% TERNI 4,6% 92 2.078 9,5% BENEVENTO 2,3% 39 1.697 4,8% CASERTA 4,5% 480 11.178 11,6% PADOVA 2,3% 218 9.647 10,0% LECCE 4,2% 337 8.163 10,9% RIMINI 2,2% 106 4.854 12,3% LATINA 4,2% 181 4.550 7,9% RAVENNA 2,2% 99 4.667 12,2% PORDENONE 4,0% 119 3.087 11,9% CAMPOBASSO 2,2% 34 1.586 6,1% AREZZO 4,0% 170 4.395 11,8% PIACENZA 2,1% 74 3.538 12,2% MONZA E BRIANZA 4,0% 312 8.115 10,9% VIBO VALENTIA 2,0% 15 758 5,5% VARESE 3,9% 244 6.573 9,8% BERGAMO 2,0% 204 10.347 11,0% ALESSANDRIA 3,8% 161 4.403 10,5% RAGUSA 2,0% 50 2.573 6,9% BRESCIA 3,7% 486 13.538 11,5% VERCELLI 1,9% 32 1.684 10,6% CUNEO 3,7% 154 4.197 6,3% FIRENZE 1,9% 341 18.572 17,1% CROTONE 3,7% 40 1.127 6,2% TREVISO 1,8% 175 9.579 11,0% TRENTO 3,7% 130 3.668 7,2% FOGGIA 1,8% 55 3.037 4,2% FORLI’ – CESENA 3,5% 137 4.033 9,7% CATANIA 1,7% 87 5.123 4,9% L’AQUILA 3,5% 83 2.440 8,1% CHIETI 1,7% 57 3.361 7,5% PAVIA 3,5% 187 5.581 12,0% CAGLIARI 1,7% 82 4.849 6,9% PISTOIA 3,5% 141 4.213 13,0% PESARO E URBINO 1,7% 64 3.912 10,0% IMPERIA 3,5% 145 4.335 16,9% MACERATA 1,6% 66 4.124 10,9% LECCO 3,4% 67 2.036 7,9% SIRACUSA 1,6% 32 2.044 5,2% CALTANISSETTA 3,4% 43 1.304 5,1% UDINE 1,6% 82 5.321 10,8% PRATO 3,4% 336 10.194 30,5% PISA 1,6% 88 5.717 13,1% MESSINA 3,3% 139 4.295 6,8% SONDRIO 1,3% 12 904 6,3% SAVONA 3,3% 110 3.402 11,6% BIELLA 1,3% 14 1.122 6,5% PARMA 3,3% 181 5.674 12,4% GORIZIA 1,2% 16 1.327 13,3% GENOVA 3,3% 394 12.353 14,4% VICENZA 1,2% 93 7.451 9,2% PESCARA 3,3% 131 4.118 11,0% ANCONA 1,1% 50 4.470 10,0% LA SPEZIA 3,2% 75 2.429 11,7% AGRIGENTO 1,0% 33 3.404 8,4% VERONA 3,2% 370 12.038 12,5% AVELLINO 1,0% 26 2.763 6,2% ASCOLI PICENO 3,1% 62 2.023 8,3% COSENZA 0,9% 41 4.562 6,7% ROMA 3,1% 2.187 71.794 14,4% REGGIO CALABRIA 0,8% 39 4.971 9,3% VENEZIA 3,1% 287 9.519 12,3% ROVIGO 0,8% 20 2.603 9,8% ISERNIA 3,1% 20 664 7,1% ENNA 0,7% 5 700 4,6% FERMO 3,0% 57 1.947 9,4% TERAMO 0,7% 32 4.722 13,1% LIVORNO 3,0% 115 3.927 12,0% MANTOVA 0,6% 25 4.328 11,2% SIENA 3,0% 71 2.442 8,7% BELLUNO 0,5% 6 1.286 8,5% REGGIO EMILIA 3,0% 247 8.580 15,9% CATANZARO 0,2% 8 3.531 10,3% MODENA 2,9% 259 9.156 12,7% NUORO 0,2% 3 1.513 5,0% MILANO 2,9% 1.666 59.430 15,7% ORISTANO 0,2% 1 566 3,9% LODI 2,9% 62 2.234 13,5% MASSA CARRARA -0,3% -8 2.544 11,3% POTENZA 2,8% 38 1.381 3,6% SALERNO -0,4% -29 7.059 5,9% ASTI 2,8% 68 2.453 10,6% PALERMO -1,6% -101 6.396 6,5% BOLOGNA 2,8% 336 12.222 12,9% ITALIA 2,9% 17.615 631.157 10,4%

