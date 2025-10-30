Lazio: un sistema integrato per l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi

Roma, 30 ottobre 2025 – La Regione Lazio rafforza la lotta allo sfruttamento lavorativo e promuove l’inclusione socio-lavorativa con l’apertura dei nuovi One Stop Shop all’interno dei Centri per l’Impiego di Ostia, Frosinone, Rieti, Viterbo e Roma Primavalle.

Gli sportelli saranno presentati il 10 novembre alle 11.30 presso il CPIA di Primavalle e l’11 novembre alle 10.00 presso il CPI di Latina, nell’ambito del progetto S.O.L.E.I.L. – Servizi di Orientamento al Lavoro ed Empowerment Interregionale per un Sistema Legale (CUP F81J22000980006), promosso dalla Regione Lazio e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Un impegno concreto per la legalità e l’inclusione

Il progetto, inserito nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, rappresenta un’iniziativa strategica per promuovere la cultura della legalità e contrastare lo sfruttamento lavorativo.

L’obiettivo è favorire percorsi di integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa rivolti ai cittadini di Paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento.

Servizi offerti

Gli One Stop Shop saranno aperti tutti i martedì (e il giovedì su appuntamento) e offriranno servizi integrati quali:

orientamento legale

mediazione linguistica e culturale

accompagnamento al lavoro

assistenza socio-sanitaria

supporto psicologico

supporto alla regolarizzazione

formazione e work experience

orientamento all’autonomia abitativa

Un’équipe multidisciplinare — composta dagli operatori di ANCI Lazio e ARCI, partner del progetto — accoglierà i beneficiari e offrirà supporto personalizzato per favorire l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale.

Un modello integrato di accoglienza

Il servizio si rivolge ai cittadini di Paesi terzi vittime, o potenziali vittime, di sfruttamento lavorativo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Centri per l’Impiego come punti di accesso integrato per l’inclusione socio-lavorativa.

L’attivazione dei nuovi sportelli rappresenta un passo concreto verso l’integrazione, creando spazi di ascolto, orientamento e accompagnamento in sinergia con la rete dei servizi pubblici e territoriali.

L’obiettivo è garantire un sostegno completo ai percorsi di autonomia di chi vive situazioni di fragilità e vulnerabilità.

“Con S.O.L.E.I.L. vogliamo dire NO allo sfruttamento e SÌ alla dignità e ai diritti di chi lavora” — questo il messaggio che accompagna il lancio del progetto, simbolo di un impegno concreto per un lavoro giusto e inclusivo.

Sedi e orari di apertura

Latina – 8.30-12.30 / Largo Francesco Cavalli 9

Frosinone – 8.30-12.30 / Via Tiburtina, 321

Roma Ostia – 8.30-12.30 / Via Domenico Baffigo, 145

Rieti – 8.30-12.30 / Via M. Rinaldi, 1

Viterbo – 8.30-12.30 / Via Cardarelli, 57/59

Roma Primavalle – 14.45-17.00 / Via Decio Azzolino, 7

Per informazioni: progettosoleil@regione.lazio.it