Le comunità migranti in Italia: pubblicati i nuovi rapporti annuali

Roma, 15 gennaio 2026 – Sono stati pubblicati i nuovi Rapporti annuali sulle comunità migranti in Italia, giunti alla 12ª edizione, realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia.

Si tratta di uno degli strumenti più completi e autorevoli per comprendere la presenza migrante nel nostro Paese, grazie a un’analisi basata su dati istituzionali aggiornati e fonti statistiche integrate.

Sedici comunità al centro dell’analisi

I Rapporti offrono un quadro dettagliato delle 16 comunità migranti più numerose in Italia: albanese, bangladese, cinese, ecuadoriana, egiziana, filippina, indiana, marocchina, moldava, nigeriana, pakistana, peruviana, senegalese, srilankese, tunisina e ucraina.

Per ciascuna collettività vengono analizzate le caratteristiche socio-demografiche, i motivi di ingresso e permanenza, la distribuzione territoriale e le principali dinamiche di integrazione.

Scuola, lavoro, welfare e cittadinanza

Un’attenzione particolare è dedicata ai minori con background migratorio e al loro rapporto con il sistema scolastico italiano, così come all’accesso al mercato del lavoro, al welfare, ai percorsi di acquisizione della cittadinanza e alla partecipazione femminile.

Ampio spazio è riservato anche ai temi delle rimesse, dell’inclusione finanziaria e del ruolo economico e sociale delle comunità straniere nel tessuto nazionale.

Un’edizione rinnovata e più accessibile

L’edizione 2025 segna un importante rinnovamento della linea editoriale, con contenuti più sintetici, un’impostazione grafica aggiornata e un linguaggio pensato per rendere le informazioni più immediate e fruibili, anche per un pubblico non specialistico.

Collaborazioni scientifiche e nuovo focus internazionale

Si conferma la collaborazione con il CeSPI, che ha curato l’analisi sull’inclusione finanziaria e sulle rimesse.

Una novità rilevante di questa edizione è l’approfondimento sul contesto dei Paesi di origine, realizzato con il contributo della Banca Mondiale, che consente di collegare le dinamiche migratorie italiane ai processi economici e sociali globali.

Dove consultare i Rapporti

I Rapporti sulle comunità migranti in Italia sono disponibili online nella sezione Studi e statistiche del sito istituzionale del Ministero del Lavoro, rappresentando una risorsa fondamentale per policy maker, ricercatori, operatori sociali e cittadini interessati a comprendere in modo informato il fenomeno migratorio nel nostro Paese.