Le Ong: “L’Ue metta a disposizione una flotta per coordinare i soccorsi dei migranti in mare”

Roma, 4 agosto 2022 – Un gruppo di Ong, che conducono operazioni di ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo, chiede all’Unione europea di aiutarle a fronteggiare l’aumento del numero di persone che tentano la traversata.

Nelle ultime settimane, SOS Mediterranée, Medici senza frontiere (MSF) e Sea-Watch hanno salvato migliaia di migranti da imbarcazioni sovraffollate e inadeguate.

In cinque giorni, la Geo Barents, una nave di ricerca e soccorso gestita da Medici senza frontiere, e la Ocean Viking, una nave di ricerca e soccorso noleggiata da SOS Mediterranée, in collaborazione con la Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC), hanno soccorso sedici imbarcazioni in difficoltà.

La Geo Barents sta ancora trasportando oltre 600 persone, tra cui più di 150 minori. Non è stato assegnato alcun porto di destinazione, nonostante le richieste all’Italia e a Malta.