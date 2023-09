Libia, rimpatrio di 270 migranti illegali verso Somalia, Sudan, Nigeria e Bangladesh

in

Roma, 7 settembre 2023 – La Libia ha dato il via ieri al processo di rimpatrio di 270 migranti illegali che erano stati intercettati mentre cercavano di raggiungere l’Europa attraverso il Paese nordafricano. L’annuncio è stato fatto dal ministro degli Interni libico, Imad Trabelsi, e ha suscitato l’attenzione dei media locali e internazionali.

Trabelsi ha rivelato che una serie di voli aerei organizzeranno il rientro di questi migranti da Tripoli ai loro paesi d’origine, tra cui Somalia, Sudan, Nigeria e Bangladesh. Secondo il governo libico questa iniziativa rappresenta uno sforzo significativo da parte della Libia per affrontare il problema dell’immigrazione illegale e lavorare per garantire la sicurezza delle rotte migratorie attraverso il paese.

L’incontro tra il ministro degli Interni libico e il suo omologo italiano, Matteo Piantedosi, che si è tenuto a Roma lo scorso febbraio, ha svolto un ruolo cruciale nel rilancio del dialogo strategico tra Italia e Libia in materia di migrazioni e sicurezza. Secondo il Viminale italiano, questa riunione ha segnato il primo passo concreto verso la collaborazione tra i due paesi per affrontare la questione delle migrazioni illegali che coinvolgono spesso la Libia come paese di transito.