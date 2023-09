Sean Paul sbarca a Roma con l’unica tappa italiana del World Tour: un evento da non perdere!

in

Il celebre sovrano della dancehall e rapper giamaicano, Sean Paul, è emerso sulla scena musicale nel lontano 1996 con il singolo “Baby Girl”. Da allora, ha costantemente conquistato le vette delle classifiche internazionali, grazie all’eccezionale successo dell’album “Stage One” e il ritorno trionfante con “Dutty Rock”.

Il suo percorso artistico è stato arricchito da numerose collaborazioni di prestigio con alcune delle icone più luminose della musica, tra cui Beyoncé, Rihanna, Eve, Enrique Iglesias, Busta Rhymes e Dua Lipa.

Il rinomato re della dancehall e celebre rapper giamaicano, Sean Paul, giungerà in Italia il prossimo 8 settembre, a Roma, all’interno delle affascinanti location di Cinecittà World, per una straordinaria performance. Questo eccezionale evento musicale vedrà la partecipazione di una grandiosa Big Band e di un ensemble di ballerini composto da ben 18 talentuosi artisti, pronti a stupire il pubblico nella sontuosa cornice di Piazza delle Fontane, posizionata nel cuore del Parco.

La voce inconfondibile di Sean Paul, i suoi ritmi contagiosi e le produzioni dal sound internazionale costituiscono una miscela magica che ha catturato l’attenzione sin dalla sua nascita in Giamaica nel lontano 1973. Questo artista pluripremiato, insignito anche di un Grammy Award, ha raggiunto la fama internazionale nel 2002 grazie al clamoroso successo del suo secondo album, “Dutty Rock”, con brani come “Gimme the Light” e “Get Busy” che hanno spopolato nella Billboard Hot 100 chart.

Prima del tanto atteso concerto della star giamaicana, il pubblico avrà l’opportunità di scaldarsi con il coinvolgente DJ Set di Ludovica Pagani, una delle DJ donne più celebrate nel panorama musicale italiano, nonché speaker del programma radiofonico “105 Casa Pagani” su Radio 105.

Dopo l’esibizione musicale del Re della Dancehall, Sean Paul, la festa non si fermerà! A seguire prenderà il via Il after Party Señorita seguito dal DJ Set di Radio Mambo, che vi farà ballare fino alle prime luci dell’alba, regalando intrattenimento e musica senza sosta.

Qui il programma dell’evento:

– 11.00: Apertura del Parco con 40 affascinanti attrazioni, spettacoli, piscine e divertimento.

– 18.00: Apertura dell’area evento presso la magnifica Piazza delle Fontane.

– 19:30 – 21.00: Preshow con straordinari cantanti e ballerini dancehall.

– 21.00 – 22.00: DJ Set di Ludovica Pagani, il cui talento vi farà ballare senza sosta.

– 22.30 – 00.00: ESIBIZIONE LIVE di SEAN PAUL, che vi trasporterà in un mondo di musica indimenticabile.

– Dopo la mezzanotte, la festa continuerà con l’After Party, che si protrarrà fino alle 4.00 del mattino, con il Party Señorita e il coinvolgente DJ Set di Radio Mambo, e tanto altro ancora.

Preparati a vivere un’esperienza musicale straordinaria con Sean Paul, il Re della Dancehall, e a ballare tutta la notte al Party Señorita e al DJ Set di Radio Mambo!

FONTE NEWS: Ufficio Stampa Artista