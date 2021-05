Madam Danielle, la giovane che aveva criticato Suarez, ha ottenuto la cittadinanza italiana

Roma, 13 maggio 2021 – Danielle Madam, una giovane sportiva data in Camerun ma residente a Pavia fin da quando era piccola, è riuscita finalmente a ottenere la cittadinanza. Di lei si è sentito parlare tanto quando, dopo il caso Suarez, ha scritto un lungo post di disappunto sull’accaduto. Un post che, al contrario delle aspettative, le ha fatto cadere addosso una tempesta di insulti.

Madam Danielle, finalmente la cittadinanza

“Vederlo scritto é ancora più bello! É arrivata la mia prima carta d’identità italiana! Scusatemi la foto segnaletica… E’ colpa delle macchinette.”, ha scritto ieri sul suo profilo Facebook Madam Danielle. Ventitré anni, nata in Camerun e domiciliata a Pavia da quando è piccola, la sportiva studia, lavora e si allena nel lancio del peso. Una disciplina, quella, che l’ha portata a raccogliere numerose soddisfazioni: Madam Danielle, infatti, si è conquistata per ben cinque volte il titolo di campionessa italiana.

Ora, finalmente, è riuscita anche a ottenere la tanto agognata cittadinanza. “Non è giusto che Suarez abbia ottenuto la cittadinanza in tempi rapidissimi quando ci sono persone come me che vivono in Italia da molti anni” e che, al contrario del calciatore, devono vivere una vera odissea per vedersela riconoscere. Proprio nel periodo in cui era scoppiato il caso Suarez, Madam Danielle si era schierata apertamente contro la vicenda, sottolineando l’ingiustizia sociale. Le sue parole, però, ha scaturito diverse reazioni, anche contro di lei. Offese e insulti non sono mancati, e non si sono limitati al mondo del web. Un uomo, per esempio, arrivato nel bar in cui la ragazza lavorava, le ha detto che non era italiana e che non lo sarebbe mai diventata. Oggi, invece, la sua storia ha un finale diverso.

A lottare per la sua cittadinanza, in passato, è stato anche il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi, il quale scrisse al presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo di concedere il riconoscimento alla talentosa atleta.

