Gregoretti, nessun processo per Salvini: ‘Il fatto non sussiste’. Lui: “Dedicato agli stranieri per bene”

Roma, 14 maggio 2021 – Il leader della Lega, Matteo Salvini, non è da processare perché il fatto non sussiste. Lo ha deciso il gup di Catania Nunzio Sarpietro, al termine della camera di consiglio al carcere Bicocca, nell’ambito del processo Gregoretti.

“Dedico questa sentenza ai miei figli, agli italiani e agli stranieri per bene, e in particolare alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che ogni giorno combattono per rendere più sicuro il nostro Paese. E spesso lo fanno a mani nude”. Così Matteo Salvini commentando la sentenza.

“Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso i confini e la dignità dell’Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere – ha spiegato Salvini -. Sono contento e ribadisco che quando e se gli italiani torneranno a votare e restituirmi responsabilità di governo farò esattamente la stessa cosa perché la migrazione regolare, controllata qualificata è un fattore positivo l’immigrazione fatta a mo’ di Lampedusa con 3mila sbarchi in una settimana porta il caos”.