Majorino (PD): “Governo Meloni sbaglia sull’immigrazione, ma c’è una responsabilità europea enorme accumulata in questi anni”

Roma, 23 marzo 2023 – Il problema dell’immigrazione in Europa è diventato una questione sempre più urgente e complessa negli ultimi anni. Mentre i flussi migratori verso il continente continuano a crescere, i governi europei hanno lottato per trovare un modo efficace per gestire la situazione.

Nel contesto italiano, il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, ha criticato il governo Meloni per il “suo comportamento sbagliato e anche disumano in materia di immigrazione”. Tuttavia, Majorino ha anche riconosciuto che c’è una responsabilità europea enorme che si è accumulata in questi anni.

Majorino ha sottolineato come il governo italiano abbia pagato il prezzo delle scelte che ha fatto rispetto a un isolamento politico-istituzionale in Europa, che l’ha visto andare a braccetto con Orban e la Polonia invece che con il maggior numero dei governi europei. Questa posizione ha reso difficile per l’Italia e per l’Europa nel suo insieme affrontare efficacemente la questione dell’immigrazione.

Tuttavia, Majorino ha anche espresso la sua profonda preoccupazione riguardo alla mancanza di discussione sulla questione migratoria nell’Unione europea. Secondo l’esponente del PD, “le regole di Dublino devono essere riviste radicalmente e il patto sull’immigrazione della Commissione europea è ridicolo”.