Marianna Soronevych premiata al “Energie per Roma 2025” per il suo impegno sociale e interculturale

Roma, 26 giugno 2025 – Al centro della cerimonia del Premio “Energie per Roma” 2025, promosso dal Centro Europeo di Studi Culturali, quest’anno spicca un volto noto dell’informazione rivolta alle comunità migranti: Marianna Soronevych, giornalista di Stranieri in Italia e caporedattrice di Gazeta Ukrainska, ha ricevuto il riconoscimento nella Categoria Sociale per il suo incessante lavoro a favore dell’inclusione, del dialogo interculturale e del sostegno ai più vulnerabili.

Un premio al valore civico e al giornalismo di prossimità

L’evento si è svolto nello Spazio Europa, sede della Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia, alla presenza di numerose autorità e istituzioni, tra cui Regione Lazio, CIUPI (Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali), Fondazione italiani.it e Università eCampus. Il premio, giunto alla sua edizione 2025, intende valorizzare cittadini, imprese e associazioni che si distinguono nei settori culturale, sociale, artistico, imprenditoriale e del volontariato.

Chi è Marianna Soronevych

Dal 2006, Marianna Soronevych dirige la Gazeta Ukrainska, la principale testata italiana dedicata alla comunità ucraina in Italia, diventando un punto di riferimento per un’informazione accessibile e orientata all’integrazione. Attraverso il giornale e il sito https://www.gazetaukrainska.com/ ha costruito un ponte informativo tra culture.

Tra i suoi traguardi professionali più significativi:

Curatrice della sezione ucraina nella guida “ Noi Europa dell’Est ”

nella guida “ ” Premio del Comune di Roma (2017) per l’integrazione delle comunità est-europee

per l’integrazione delle comunità est-europee Collaborazione con la RAI su contenuti legati all’Est Europa, soprattutto in relazione alla guerra in Ucraina

su contenuti legati all’Est Europa, soprattutto in relazione alla Attività di supporto ai rifugiati ucraini dal 2022, in sinergia con progetti della Regione Lazio

Le motivazioni della Commissione

La Commissione ha spiegato il conferimento del premio con queste parole:

«Per il prezioso contributo al miglioramento della nostra comunità attraverso un impegno costante e concreto nel campo sociale, affrontando con dedizione e sensibilità le sfide della modernità. La Sua azione rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e amore per Roma.»

Un riconoscimento che ispira

Il Premio “Energie per Roma” non è solo un riconoscimento, ma anche uno stimolo per la cittadinanza a contribuire al bene comune. Attraverso storie come quella di Soronevych, l’iniziativa mira a ispirare una Roma più inclusiva, consapevole e solidale, dove ogni gesto di responsabilità sociale diventa parte di un cambiamento collettivo.

Le parole della premiata

Nel suo discorso durante la premiazione, Soronevych ha dichiarato:

«Condivido questo premio con tutte le persone e le realtà che ogni giorno costruiscono una Roma migliore. Grazie alla Commissione per aver creduto nel valore dell’impegno sociale.»

Con questo riconoscimento, Marianna Soronevych entra a far parte di un elenco simbolico di cittadini esemplari, capaci di trasformare il proprio mestiere in un motore di giustizia sociale.