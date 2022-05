Massa Carrara. Immigrazione e asilo: con il progetto Sirio presto operativi 33 sportelli informativi

in

Roma, 12 maggio 2022 – Nell’ambito del progetto Fami Sirio Migranti “Strategie Informative di Rete per l’inclusione e l’orientamento ai servizi” sono 33 gli sportelli informativi per studenti e famiglie che saranno presto attivati nella provincia di Massa Carrara per promuovere una gestione integrata dei flussi migratori.

Favorire l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione ai migranti sul territorio fornendo loro assistenza e supporto per l’accesso agli uffici pubblici e ai servizi. Questo l’obiettivo dei punti informativi che, gestiti con il supporto di docenti e mediatori culturali, saranno un valido contributo anche nella gestione dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

L’apertura degli sportelli di ascolto costituisce un ulteriore tassello nell’ambito del progetto Sirio, finanziato dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione attraverso il Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI), con il partenariato della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e del CPIA (Centro permanente per l’Istruzione degli Adulti) di Massa-Carrara e con la collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali di Lucca e di Massa-Carrara.