Mediterraneo, naufragio al largo della Libia: 74 migranti morti

Roma, 13 novembre 2020 – Nuova tragedia nel Mediterraneo centrale. Almeno 74 migranti sono morti in un altro naufragio al largo di Khums, in Libia, come ha denunciato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L’imbarcazione trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. Quarantasette sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori, una trentina i corpi che al momento sono stati recuperati.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati le ha definite le ultime di una “serie di tragedie” che hanno coinvolto almeno altri otto naufragi nel Mediterraneo dall’inizio di ottobre.