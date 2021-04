Mediterraneo, oltre 40 migranti morti in un naufragio a largo della Tunisia

Roma, 19 aprile 2021 -Almeno 40 persone sono morte in un naufragio avvenuto al largo della costa di Sidi Mansour, nel sud-est della Tunisia, nella sera di giovedì. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dall’Agenzia Onu per i Rifugiati (Unhcr) e dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).

“I corpi di 41 persone, tra cui almeno un bambino, sono stati recuperati finora”, specifica la nota, in cui si afferma che stando alle “segnalazioni delle squadre locali di Unhcr e Oim, tre sopravvissuti sono stati salvati dalla guardia costiera nazionale tunisina”.

“Le ricerche sono andate avanti per il giorno di venerdì. In base alle prime informazioni, tutte le persone scomparse provenivano dall’Africa sub-sahariana”, hanno sottolineato le agenzie.