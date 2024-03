Meloni a margine del Consiglio Ue: “Sulla questione migranti conclusioni soddisfacenti”

Roma, 22 marzo 2024 – Nel corso del recente Consiglio europeo, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione riguardo alle conclusioni relative alle migrazioni, enfatizzando in particolare l’impegno nella lotta contro i trafficanti di migranti e la dimensione esterna del fenomeno.

Migranti, Meloni: “Conclusioni soddisfacenti”

“Sulla questione migranti, il testo delle conclusioni è perfettamente soddisfacente, in tema di lotta a trafficanti e dimensione esterna”, ha infatti dichiarato Meloni durante un doorstep al termine del summit europeo. La leader italiana, inoltre, ha accolto positivamente le iniziative avviate in Egitto, e ha evidenziato l’inserimento nel documento di riferimento all’alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. “Il Consiglio saluta positivamente l’iniziativa in Egitto, viene inserito il riferimento all’alleanza globale contro i trafficanti e si spinge la Commissione a lavorare sulla dimensione esterna e il traffico di essere umani”, ha sottolineato poi Meloni.

Le parole della presidente del Consiglio italiano indicano un consenso generale sulle azioni da intraprendere per affrontare il problema delle migrazioni e del traffico di esseri umani. L’attenzione si concentra sia sulle misure interne, volte a contrastare le reti criminali che sfruttano i migranti in cerca di una vita migliore, sia sull’aspetto esterno, affrontando le cause profonde che spingono le persone a migrare e intensificando la cooperazione internazionale per combattere questo fenomeno.

Le iniziative promosse nell’ambito del Consiglio europeo riflettono un impegno comune a livello europeo per fronteggiare una delle sfide più pressanti del nostro tempo. Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare per tradurre queste intenzioni in azioni concrete e, contemporaneamente, garantire una gestione umana, efficace e sostenibile delle migrazioni.

