Accordo Italia-Albania, pubblicato l’avviso per l’affidamento dei servizi di accoglienza per il funzionamento e la gestione dei centri

Roma, 22 marzo 2024 – E’ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi di accoglienza per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza e trattenimento previsti dal protocollo sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, siglato a Roma il 6 novembre 2023 e ratificato con legge n. 14 del 21 febbraio 2024, siti di Shengjin e Gjader.

E’ possibile consultare al seguente link i documenti relativi alla procedura per dettagli su tempi e modalità di partecipazione.