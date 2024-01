Governo Meloni, sondaggio dimostra calo di consensi per promesse non mantenute su migranti e giustizia

Roma, 4 gennaio 2024 – A poco più di un anno dall’insediamento del governo Meloni, i sondaggi testimoniano un calo di popolarità rispetto a 365 giorni fa. Sebbene le intenzioni di voto a favore del centrodestra rimangano ampiamente maggioritarie rispetto al centrosinistra, emerge infatti una crescente distanza tra le promesse fatte in campagna elettorale e i risultati concreti. Specialmente nei settori critici della giustizia e degli sbarchi dei migranti.

Migranti, cala la popolarità di Meloni

Il tema dell’immigrazione, tradizionalmente cavallo di battaglia della coalizione di centrodestra, è diventato un punto focale di preoccupazione per gli italiani. Con un raddoppio degli ingressi irregolari rispetto al 2022, la questione si sta dimostrando un banco di prova cruciale per la leadership della coalizione. E vedere i numeri che si alzano a causa dell’aumento degli sbarchi non solo non rassicura l’elettorato. Ma, soprattutto mette in discussione la credibilità del governo che, in campagna elettorale, ha portato con sé costantemente lo slogan del “blocco navale”.

Nel settore della giustizia, poi, l’ex magistrato Carlo Nordio, diventato Guardasigilli del governo Meloni, rappresentava la promessa di una stagione di riforme. Tuttavia, a 15 mesi dal suo insediamento, le aspettative sono state ampiamente deluse. Nordio ha dichiarato la necessità di una riforma tanto nel campo penale quanto in quello civile. Affermando, tra l’altro, che il processo penale attuale è diventato “un’arlecchinata” e chiedendo un sistema completamente nuovo. Nonostante gli iniziali proclami, però, il progresso è stato limitato, e le parole non si sono tradotte in azioni concrete. Nordio ha denunciato il sistema delle intercettazioni come “una barbarie”, ma il suo impegno per riforme sostanziali appare ancora in sospeso.

L’impressione generale messa in evidenza dal sondaggio, quindi, è che il tempo dell’attesa dell’elettore medio si stia esaurendo. E le crescenti perplessità rischiano di erodere ulteriormente il consenso al governo. Le preoccupazioni sull’immigrazione e la delusione per la mancanza di progressi nella riforma della giustizia, perciò, potrebbero portare a un cambiamento nel sostegno politico degli italiani. Così, mentre il centrodestra mantiene una forte base di consenso, la necessità di tradurre le promesse in azioni concrete diventa sempre più pressante per evitare una perdita ulteriore di consenso da parte dell’elettorato deluso.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia