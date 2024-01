Roma, nuovo sportello di orientamento e consulenza legale per favorire l’inclusione dei cittadini migranti

Roma, 4 gennaio 2024 – Il Municipio V di Roma ha recentemente lanciato un progetto volto a migliorare la qualità dei servizi sociali dedicati ai cittadini stranieri, con particolare attenzione ai migranti beneficiari del Reddito di Inclusione (REI). L’iniziativa, attivata nel dicembre 2023 e in vigore fino al luglio 2025, prende forma attraverso lo “Sportello di Orientamento e Consulenza Legale,” condotto con il supporto di Programma Integra, e ha l’obiettivo di informare i cittadini riguardo ai loro diritti e ai benefici a cui possono accedere.

Migranti, nuovo progetto di integrazione a Roma

Lo Sportello di Orientamento e Consulenza Legale del Municipio V si configura non solo come un servizio, ma come un fondamentale passo verso l’inclusione sociale e l’empowerment dei cittadini migranti. Rappresenta, infatti, un ponte concreto tra la comunità e i servizi necessari, rendendo il cammino attraverso la burocrazia meno arduo e più accessibile. Un segnale tangibile di impegno verso una società più integrata e solidale. Destinato principalmente ai cittadini migranti in condizione di svantaggio sociale, con residenza nel V Municipio di Roma, il progetto, poi, mira a fornire un indispensabile supporto nella navigazione della complessità burocratica. E lo fa offrendo orientamento, consulenza, e monitoraggio delle pratiche avviate. L’accesso avviene tramite segnalazione del PUA (Piano di Zona Unico) e del Segretariato Sociale del Municipio V, garantendo un intervento mirato e personalizzato.

Le attività principali includono colloqui di orientamento e consulenza, finalizzati a comprendere le esigenze specifiche dei cittadini migranti e offrire informazioni chiare. Il servizio offre anche supporto e monitoraggio delle pratiche avviate, con la possibilità di accompagnamento fisico presso gli uffici competenti, rendendo il processo più agevole per i cittadini migranti. Inoltre, consulenze legali sull’immigrazione costituiscono un importante pilastro, affrontando questioni cruciali come richieste di cittadinanza e ricongiungimento familiare. L’iniziativa, poi, si avvale di collaborazioni strategiche con CAF, associazioni territoriali, uffici abitativi e servizi sull’immigrazione. Queste partnership sono fondamentali per garantire una risposta efficace e coordinata alle diverse esigenze dei cittadini migranti, promuovendo un approccio inclusivo e integrato.

Lo Sportello sarà operativo dal lunedì al giovedì presso la sede in via del Fosso di Centocelle 62/64 a Roma. Con orari differenziati, i cittadini migranti potranno accedere al servizio il lunedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00, mentre il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

