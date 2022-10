Migranti, esplosione su un barcone: 2 bambini morti e numerosi feriti

Roma, 21 ottobre 2022 – Questa mattina la Guardia costiera di Lampedusa ha ricevuto una segnalazione da parte di un motopesca tunisino riguardante un’imbarcazione in difficoltà nell’area di responsabilità SAR maltese, e in prossimità dell’area SAR italiana. Una volta giunti sul posto la situazione era tragica: a causa di un’esplosione c’erano diversi migranti feriti, almeno un disperso e i corpi morti di due bambini di 1 e 2 anni.

Migranti, esplosione su un barcone

A bordo della barca, prima dell’esplosione, erano presenti 39 persone. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente: forse una bombola del gas, oppure un bidone pieno di benzina utilizzato come scorta di carburante. Quel che è certo è il numero delle vittime: due bambini sono morti, un uomo e cinque donne invece sono rimasti feriti. Una di queste è stata condotta con urgenza, tramite l’elisoccorso, al Centro grandi ustioni di Palermo. Un’altra, poi, secondo quanto riportato dalla Guardia costiera, sarebbe dispersa.

“Il presidente della Commissione Europea venga a Lampedusa a vedere quello che succede. È un inferno. Sono sindaco da appena cento giorni ho già contato 5 morti”, ha dichiaro il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. “L’Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente”, ha aggiunto inoltre. “Nella mattinata odierna la Guardia costiera di Lampedusa ha ricevuto da un motopesca tunisino una segnalazione riguardante una imbarcazione in difficoltà in area di responsabilità SAR maltese, in prossimità dei limiti dell’area SAR italiana. In accordo con le autorità maltesi — che hanno coordinato l’invio di mezzi — una motovedetta è stata inviata sul posto e ha recuperato 38 migranti, parte dei quali già soccorsi dal peschereccio, tra cui anche i corpi privi di vita di due minori.

Il motopesca tunisino, intervenuto per primo in soccorso, ha riferito di un’esplosione avvenuta a bordo del barchino. I migranti soccorsi sono giunti a Lampedusa mentre, al momento, risulterebbe dispersa ancora una donna. Un aereo ed una motovedetta della Guardia costiera sono impegnati nelle operazioni di ricerca”, ha spiegato invece la Guardia costiera italiana.

