Che cos’è l’effetto inospitalità presente nei comuni amministrati da sindaci anti-immigrazione

Roma, 21 ottobre 2022 – Uno studio realizzato dai ricercatori Augusto Cerqua e Federico Zampollo dimostra che gli stranieri tendono a non voler rimanere nei comuni con un sindaco sostenuto da una coalizione composta anche da partiti anti-immigrazione. Quello che si crea, infatti, è un effetto “inospitalità” e non tanto per le scelte politiche, bensì per il clima respirato.

Immigrazione, che cos’è l’effetto inospitalità

L’effetto inospitalità, quindi, influenza la scelta dei cittadini stranieri nella scelta di vivere in quei territori. A sottolinearlo è il risultato dello studio “Atti o parole? L’influenza locale dei partiti anti-immigrati sui flussi degli stranieri” pubblicato sulla rivista European Journal of Political Economy. La ricerca prende in considerazione più di 2mila elezioni amministrative avvenute in Italia dal 2000 al 2018 in 1.652 comuni, pari a circa il 21% del totale del Paese. Per quanto riguarda le ultime elezioni, sono stati individuati i partiti politici anti-immigrazione sulla base delle valutazioni del chapel hill expert survery, un’organizzazione internazionale di esperti che stima il posizionamento dei partiti su ideologie e questioni politiche in tutto il mondo.

Dallo studio è emerso che la presenza di un’amministrazione comunale guidata da partiti anti-immigrazione ha un impatto sulla decisione degli stranieri di rimanere a vivere o lasciare quel territorio. Questo, in particolare, è avvenuto dal 2014 al 2018. Ovvero da quando è iniziata la “crisi europea dei migranti” e il periodo di propaganda contro l’immigrazione. Quello che si sottolinea nella ricerca, però, è che la scelta di rimanere o lasciare un determinato territorio non dipende tanto dalle politiche attuate. Bensì dalla percezione degli stranieri di vivere in un ambiente reso meno ospitale dalla strumentalizzazione della questione. La propaganda, tra l’altro, contribuisce a costruire una percezione distorta della realtà. La maggior parte degli italiani, infatti, pensa che ci siano molti più stranieri nel nostro Paese rispetto a quelli realmente presenti. Questo clima di inospitalità, poi, si aggrava nei comuni nei quali sorgono i centri di accoglienza.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia